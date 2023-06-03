В Якутии открыли порт для захода иностранных судов Кабмин разрешил заходить иностранным судам в порт Тикси в Якутии

Фото: Правительство России

Порт Тикси

Порт Тикси, расположенный на севере Якутии, включили в перечень морских терминалов, открытых для захода иностранных судов, сообщается в Telegram-канале кабмина. Постановление об этом подписал глава правительства Михаил Мишустин.

Правительство расширило перечень морских портов, открытых для захода иностранных судов. Порт Тикси, расположенный на побережье моря Лаптевых на севере Якутии, станет международным и откроется для захода иностранных судов, — говорится в сообщении.

Ожидается, что решение позволит создать условия для запуска инвестиционного проекта по строительству глубоководного порта-хаба в районе села Найба, грузооборот которого может составить около 30 млн тонн в год. Реализация проекта должна способствовать созданию новых перевалочных мощностей, увеличению рабочих мест и развитию Северного морского пути. Отмечается, что последнее особенно важно в условиях санкций.

Ранее эксперт группы компаний АМД и научно-экспертного совета морской коллегии при правительстве России Николай Гришин предложил создать в России сеть портов на Азово-Черноморском побережье. Всего планируется создать 44 марины, где смогут останавливаться яхты и суда прибрежного пассажирского сообщения, что позволит обеспечить навигацию в береговой зоне, безопасную стоянку, а также высадку и посадку при неблагоприятных условиях.