В вузы без ЕГЭ: новые правила, кто сможет поступить, что сказал Путин

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Владимир Путин проводит встречу с главами муниципальных образований — участниками II Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России»

Президент Владимир Путин подписал закон, ужесточающий правила поступления в вузы для выпускников колледжей. Также он подписал закон о действии решений призывных комиссий в течение одного года и присвоении статуса ветерана боевых действий на территориях, прилегающих к районам проведения СВО. Кто сможет поступить, что изменится в призыве в армию?

Какой указ о поступлении в вузы подписал Путин

Глава государства подписал закон, который изменяет правила поступления в вузы после колледжей. Документ опубликован на федеральном портале правовых актов. Соответствующие изменения внесут в закон «Об образовании».

Совет Федерации одобрил этот закон 16 апреля. Согласно новым правилам, выпускникам колледжей и техникумов разрешено будет поступать в вузы без сдачи ЕГЭ только на схожие специальности.

Например, выпускнику медицинского колледжа, изучавшему «Сестринское дело», при поступлении в вуз на «Лечебное дело» придется сдавать вступительные экзамены, а не предоставлять результаты ЕГЭ. Если же направленность не совпадет — например, при переходе с «Бухгалтерского учета» на «Лечебное дело», абитуриенту потребуется сдавать единый госэкзамен.

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале ПОДПИСАТЬСЯ

Авторы законопроекта считают, что такое решение поможет повысить качество подготовки абитуриентов — они не смогут использовать колледж как «вариант обхода ЕГЭ». Это мнение поддержал первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Какие еще законы подписал Путин 21 апреля

В понедельник, 21 апреля, президент Владимир Путин подписал ряд законопроектов и соглашений.

Так, был подписан закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. В договоре указано, что если одна сторона подвергнется агрессии, вторая не должна оказывать помощь агрессору и будет содействовать урегулированию разногласий в рамках международного права. Ирану уже несколько лет угрожает вооруженным конфликтом Израиль, чьи власти заявили, что готовы силовым путем остановить иранскую ядерную программу.

Кроме того, Путин подписал закон о статусе ветерана боевых действий для участвовавших в боях на территориях, прилегающих к районам проведения спецоперации на Украине. Тем самым военнослужащие и добровольцы в Курской области будут наделены статусом ветеранов.

Был подписан закон, освобождающий от призыва в армию граждан, служивших в воинских формированиях ДНР и ЛНР, добровольцев и более полугода участвовавших в боевых действиях.

Также Путин подписал закон, согласно которому решение о призыве на срочную военную службу будет исполняться в течение года. Речь идет о ситуации, когда решение о призыве было принято, но в призывной период военнообязанного не отправили к месту прохождения службы. Указанное решение будет исполняться в течение года.

Этим же законом Путин отменил повторное прохождение медосвидетельствования для призывников. Документ предусматривает возможность создания единой призывной комиссии в городах федерального значения, а также в двух и более муниципальных районах, муниципальных и городских округах.

Подписан закон, упрощающий выдачу виз участникам госпрограммы по переселению в Россию соотечественников. Они и члены их семей смогут получать визу на срок до года с последующим продлением (ранее только на срок до трех месяцев и без возможности продления).

Были подписаны законы о лишении свободы на срок до года за несообщение о подготовке диверсии или теракта, а также закон, позволяющий заочно судить любых лиц за рубежом, совершивших преступления против безопасности РФ.

Подписаны также законы об уголовном наказании за дискредитацию Вооруженных сил РФ и призывы к санкциям против России, совершенные по найму или из корыстных побуждений (до 7 лет тюрьмы с конфискацией имущества), о расширении критериев для признания иностранными агентами, о полном запрете на образовательную деятельность для иноагентов.

Читайте также:

Почему монахи поют? История хора Сретенского монастыря, телешоу, юбилей

Составлен список стран, которые запретили у себя парад Победы 9 мая

Конгрессмен из США отправил Путину послание на снаряде ВСУ: что он написал?