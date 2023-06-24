В УФСИН опровергли сообщения о бунтах в московских СИЗО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Информация о бунтах в двух СИЗО Москвы не соответствует действительности, передает РИА Новости со ссылкой на заявление управление Федеральной службы исполнения наказаний. Ранее некоторые Telegram-каналы распространили информацию о бунте заключенных в СИЗО «Водник» и в «Бутырке».

У нас все спокойно. Информация, которая распространяется в Telegram-каналах и средствах массовой информации, не соответствует действительности, — пояснили в УФСИН.

В СИЗО «Водник» содержатся, в частности, Владимир Кара-Мурза (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), а также фигуранты дела в отношении организации «Весны» Валентин Хорошенин и Евгений Затеев, которые ранее призывали россиян к участию в несанкционированных акциях.

Ранее в Федеральной службе безопасности заявили, что слова и действия предпринимателя Евгения Пригожина фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ. В ведомстве пояснили, что уголовное дело было возбуждено в связи с серьезностью ситуации и угрозой эскалации.

Президент РФ Владимир Путин заявил в обращении 24 июня, что власти жестко ответят на действия мятежников. Он также отметил, что будут предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону. Путин подчеркнул, что любая внутренняя смута — смертельная угроза для государственности и нации.