В учебники по истории России включат подвиги героев спецоперации на Украине Кравцов: герои СВО будут включены в учебники истории

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В учебники по истории России включат подвиги героев специальной военной операции на Украине, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, уже сейчас ведется работа в этом направлении, передает ТАСС.

То, что герои СВО будут включены в учебники истории, это однозначно. Уже большая работа ведется, мы в том числе на уроках «Разговоры о важном» темы поднимаем, — заявил Кравцов.

В начале декабря министр сообщил, что в школьные учебники дополнят разделом про спецоперацию на Украине. Тогда Кравцов отметил, что новые единые программы подписаны им и переданы в Минюст.

Ранее директор РВИО, член Научно-методического совета по учебникам Минпросвещения России Михаил Мягков рассказал, что в России создадут учебники для школьников о героях специальной военной операции на Украине. По его словам, в пособии будет рассказываться о командире батальона «Спарта» из ДНР Владимире Жоге, десантнике Нурмагомеде Гаджимагомедове, командире артиллерийского подразделения Ольге Качуре и других.

О такой инициативе ранее также высказывался и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. По его словам, в новом учебнике по истории России появится раздел о военной операции на территории Украины, и этот учебник, как он считает, будет «правильным».