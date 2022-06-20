«Пусть сами приползут»: Медведев о возможности диалога с США по СНВ-3 Медведев назвал самым неподходящим время для переговоров с США по СНВ-3

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Сейчас самое неподходящее время для переговоров с Вашингтоном по соглашению СНВ-3 о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Сегодня все изменилось, а отношения Вашингтона и Москвы находятся «в точке нуля по Кельвину», подчеркнул Медведев. Поэтому Штаты должны сами «приползти» и ценить эту возможность как «особую милость», считает политик.

В свою очередь как человек, имевший прямое отношение к СНВ-3 и подписавший его в 2010 году, считаю время для новых переговоров самым неподходящим <...>. Это вредно для России. Пусть сами прибегут или приползут и попросят об этом. И ценят это как особую милость, — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Он выразил мнение, что «мертвые» отношения с Вашингтоном «размораживать» не стоит, потому что это может показаться слабостью Москвы. Медведев отметил, что еще в прошлом году ситуация была совершенно иная, в связи с чем президент России Владимир Путин продлил договор еще на пять лет. Политик считает, что теперь Штаты сами должны «приползти» и попросить о ядерной сделке.

Ещё в прошлом году ситуация для переговоров о новом соглашении была иная. А сейчас все: dead zone. Нет у нас сейчас никаких отношений с США. Они в точке нуля по Кельвину, — добавил политик.

Договор СНВ-3 был подписан между Россией и США в 2010 году. В феврале 2021 года Москва и Вашингтон пролонгировали его на пять лет, до 2026 года.

Ранее посол США в Москве Джон Салливан заявил, что на данный момент нет возможностей для возобновления российско-американских переговоров по ядерным вооружениям. Позже представитель Кремля Дмитрий Песков также назвал переговоры по ядерному вооружению между РФ и США маловероятными. Он отметил, что Москва заинтересована в продолжении диалога, однако текущие обстоятельства накладывают на это ограничения.