В Татарстане осудили активистку за дискредитацию ВС России РИА Новости: в Казани женщина получила два года условно за дискредитацию ВС РФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Верховный суд Татарстана приговорил казанскую активистку Зульфию Ситдикову, обвиненную в дискредитации Вооруженных сил РФ и неуважении к обществу, к двум годам условного наказания, сообщило РИА Новости. Отмечается, что ее вину признали присяжные заседатели.

Суд назначил Ситдиковой наказание в виде двух лет условного осуждения с испытательным сроком четыре года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с распространением информации о деятельности Вооруженных сил РФ, на два года, — сказал собеседник агентства.

До этого на фронтмена музыкальной группы «Автоспорт» Андрея Ванюкова составили протоколы по статьям за дискредитацию Вооруженных сил России и демонстрацию экстремистской символики. Дело было зарегистрировано в Тверском районном суде столицы. По одной из указанных статей Ванюкову грозил штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, по второй — арест до 15 суток.

Ранее Тверской суд Москвы оштрафовал блогера Анастасию Ивлееву на 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. Протокол на звезду составили в январе этого года за пост двухлетней давности в соцсети. В суде выяснилось, что Ивлеева опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) пост, выразив негативное отношение к проведению специальной военной операции России на Украине.