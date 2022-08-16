В СВР заявили, что Запад приступил к разделу Украины Представитель СВР Матвеев: западные кураторы почти списали Киев со счетов и перешли к разделу Украины

Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Коллективный Запад практически списал Киев со счетов и разрабатывает планы по разделу части территории Украины, заявил представитель Службы внешней разведки (СВР) РФ Владимир Матвеев на Московской конференции по международной безопасности в рамках форума «Армия-2022». По его словам, которые приводит РИА Новости, западные страны не обеспокоены судьбой киевского режима.

Как видно из поступающей в СВР информации, западные кураторы уже практически списали его со счетов и во всю занимаются разработкой планов по разделу и оккупации по крайней мере части украинских земель, — заявил Матвеев.

Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении к участникам конференции заявил, что коллективный Запад уготовил для Украины судьбу пушечного мяса. По его словам, все эти действия, включая реализацию проекта «анти-Россия», распространение неонацистской идеологии и массовые убийства жителей Донбасса, необходимы США и западным странам для подержания своей гегемонии.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в свою очередь подчеркнул, что участие иностранных делегаций в Московской конференции по безопасности говорит о том, что планы западных стран изолировать Россию потерпели крах. Глава ведомства добавил, что система глобальной безопасности меняется, а неоспоримое доминирование США и их союзников остается в прошлом.