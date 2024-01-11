В СВР заявили о планах США провести тренинг по разжиганию вражды в России Нарышкин: спецслужбы США проведут в Риге тренинг по разжиганию вражды в РФ

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Американские спецслужбы готовят серию семинаров под дипломатическим прикрытием для раскачивания ситуации накануне выборов в России, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) со ссылкой на директора ведомства Сергея Нарышкина. В СВР заявили, что первое мероприятие такого рода пройдет в Риге с 16 по 18 февраля.

Первый семинар намечено провести в Риге с 16 по 18 февраля. Роль «наставников» сыграют сотрудники американских спецслужб, работающие в посольствах США в Москве и Риге под прикрытием дипломатических должностей. Не составит большого труда выяснить состав «слушателей», — заявили в спецслужбе.

Ранее, 11 января, Нарышкин заявил, что Вашингтон в преддверии президентских выборов в России хватается за малейшую возможность раскачать ситуацию в стране. В частности, США работают над созданием пятой колонны в России. По его словам, для этого Вашингтон намерен активизировать работу с россиянами — выпускниками американских программ обмена. В России их около 80 тысяч человек.

Нарышкин также заявлял, что физически и духовно здоровым людям страшно приезжать в страны Евросоюза из-за расплодившихся там извращений. По его словам, страны Запада стремятся заменить людей «биомеханоидами».