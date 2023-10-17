Володин предложил Байдену дебаты с Зюгановым

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президенту США Джо Байдену стоит участвовать в дебатах с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым, так как они в одной возрастной группе, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, чье выступление транслировал канал «Дума ТВ». Таким образом он отреагировал на заявление 80-летнего главы Белого дома о желании переизбираться, чтобы «подавить» президента РФ Владимира Путина.

Ему (Байдену. — NEWS.ru) надо сходить на дебаты в своей возрастной группе — с Зюгановым Геннадием Андреевичем, победить Геннадия Андреевича, а потом уже заявляться. Но Геннадий Андреевич всегда знает, где выход, а где вход. А Байден в этом путается и забывает, зачем он пришел. Поэтому у него шансов нет: Зюганов его победит, — заявил Володин.

Также спикер Госдумы напомнил, что во времена Советского Союза из страны уехало много граждан в Соединенные Штаты. Он пошутил, что многие из них помнят компартию и ждут выступления 79-летнего Зюганова для американского народа.

Ранее Байден в ходе интервью телеканалу CBS рассказал журналистам о своих планах пойти на второй президентский срок. По словам американского лидера, он планирует объединить всю Европу и «подавить Россию».

В ответ на это представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что желание Байдена подавить Россию и президента Путина — не новая идея. Он подчеркнул, что лидеры стран Запада неоднократно выступали с подобными заявлениями. При этом они с трудом могут пояснить, зачем это нужно, добавил он.