В США передумали отдавать Ирану заблокированные средства WP: США решили не давать доступ Ирану к его ранее разблокированным $6 млрд

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.Ru

Власти США и Катара решили пока не давать Ирану доступ к его ранее разблокированным средствам в размере $6 млрд, сообщила газета The Washington Post. По данным газеты, такое решение принято в свете обострения палестино-израильского конфликта.

По словам источников издания, первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо сообщил конгрессменам-демократам, что «американские должностные лица и правительство Катара договорились не давать Ирану доступ к счету с $6 млрд на гуманитарную помощь в свете нападения ХАМАС на Израиль».

Ранее израильский посол в России Александр Бен Цви заявил, что Израиль считает Иран ответственным за действия палестинских радикалов группировки ХАМАС, которые совершили массированную атаку на территорию страны. По его словам, ответ на нападение боевиков будет не только военным, но и политическим.

8 октября сообщалось, что власти США не располагают информацией, которая бы указывала на участие Ирана в организации ракетных атак на Израиль. Пока что рано говорить о причастности или поддержке конфликта со стороны иранского государства. В Белом доме отметили, что сейчас идут консультации с властями Израиля, в рамках которых обсуждается возможность предоставления военной помощи и необходимость в ней. Возможно, такое решение будет принято на днях, подчеркнул представитель властей.