В США хотят засекретить эксперименты с опасными болезнями Минобороны России: в США хотят засекретить эксперименты с вирусом оспы мышей

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Пентагон предлагает собирать в отдельном хранилище с ограниченным доступом научные работы двойного назначения, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По его словам, которые приводятся в Telegram-канале Минобороны РФ, засекретить намерены результаты экспериментов по повышению летальности вируса оспы мышей.

Представитель Пентагона предлагает создать редакционный комитет, который будет «подчищать» для публикации научные труды, представляющие интерес для американского разведывательного сообщества, а также засекречивать работы двойного назначения, — сказал Кириллов.

Ранее кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший заявил, что американские биолаборатории работают во многих странах, в том числе на территории Украины. По его словам, американцы разрабатывают все возможные виды биологического оружия. Он добавил, что власти обманывают население Соединенных Штатов.

До этого вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что США создали около 400 лабораторий двойного назначения, которые позволяют Вашингтону заниматься распространением эпидемий. Яровая подчеркнула, что на территории Украины под видом биолабораторий также создаются военные объекты США и НАТО.