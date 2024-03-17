В СРЗП назвали победителя на выборах президента РФ Депутат Семигин назвал народ России победителем на выборах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Не имеет значения, кто займет второе место на выборах президента РФ, заявил NEWS.ru первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Геннадий Семигин. По его словам, победили все граждане России, которые приняли участие в голосовании.

Очень уважаю всех остальных трех кандидатов, они борются за это место, они считают, что это будет определенно их рейтинг, их партии, и это поддержка такого количества избирателей с точки зрения явки. Не хочу их расстраивать, но для них это значимо, для всех остальных — не очень, — отметил Семигин.

По его мнению, это связано с тем, что разрыв между первым кандидатом и остальными будет, предположительно, очень большим. Однако это не так важно, считает Семигин, потому что все кандидаты в президенты объединены идеями достижения целей СВО и решения социально-экономических вопросов.

По большому счету они все выступают по главным позициям с одинаковых платформ, поэтому можно сказать, что победили 100% наши граждане, если суммировать всех, кто проголосовал, — заявил Семигин.

Ранее посол по особым поручениям, замглавы комиссии МИД РФ по выборам Геннадий Аскальдович заявил, что Россия не простит странам Балтики попытки сорвать выборы президента РФ. По его словам, Москва обратится в международные инстанции с жалобами на их действия.