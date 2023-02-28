В СПЧ захотели подвести русофобию под статью Глава СПЧ Валерий Фадеев призвал дать юридическую формулировку русофобии

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Активисты и сторонники украинских националистических партий и движений принимают участие в акции протеста

Понятие «русофобия» нуждается в точной юридической формулировке, заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев, передает РИА Новости. По его словам, нужно не только дать ей определение, но и предусмотреть наказание за ее проявление.

Мы интуитивно понимаем (что такое русофобия), но в закон как написать, как квалифицировать деяние как преступника? И в этом заключается наша задача, это непростая задача, кражу или грабеж легко квалифицировать. Это непростая тонкая работа, — сказал Фадеев.

Он отметил, что сейчас наказать людей в других странах за проявление русофобии невозможно, но это работа на будущее, когда у России появится возможность наказывать тех людей, которые предпринимают подобные действия против граждан России.

Член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев в разговоре с NEWS.ru ранее заявил, что поддерживает решение организаторов отменить концерты исполнителя Александра Реввы в Краснодаре и Ростове. По мнению депутата, Ревва поплатился за «русофобскую позицию». По словам депутата, стране не нужны артисты, которые «дискредитируют русский мир» и желают поражения России. Александр Ревва публично не высказывался об отношении к специальной военной операции. После начала СВО он продолжает жить в Испании.