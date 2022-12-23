В СПЧ связали рост насилия в отношении детей с потоками мигрантов Член СПЧ Кабанов связал рост насилия в отношении детей с потоками мигрантов

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Рост преступлений, связанных с сексуальным насилием в отношении детей в России, тесно связан с потоками мигрантов в городах страны, заявил в Telegram-канале член президентского Совета по правам человека Кирилл Кабанов. По его словам, доля преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, в том числе гомосексуального характера, растет за счет мигрантов из Средней Азии и их детей в школах.

Если не признавать, что рост этих преступлений напрямую связан со значительным увеличением миграционных потоков, то невозможно организовать реально эффективное противодействие и решить заявленную задачу по профилактике, — подчеркнул член СПЧ.

Он напомнил, что во многих российских городах сформировались целые районы, где граждане боятся отпускать жен и детей на улицу без сопровождения из-за потенциальных домогательств и нападений. Также, по словам Кабанова, были случаи, когда представители власти предпочитали обвинять российских девушек в недвусмысленном поведении, которым они якобы провоцируют «неискушенных» мигрантов.

Ранее сообщалось, что в Москве по подозрению в совершении сексуального насилия над детьми арестован гражданин Узбекистана, работавший дворником. в полицию обратились родители детей, гулявших на детской площадке. По их словам, неизвестный мужчина подошел к компании несовершеннолетних и начал предпринимать действия сексуального характера. Полицейские задержали подозреваемого в подъезде ближайшего дома, суд заключил его под стражу на два месяца по подозрению в совершении преступления по ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).