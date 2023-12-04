В СПЧ раскрыли подробности нового закона о защите данных Член СПЧ Ашманов: пострадавшим от утечки данных выплатят компенсации

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Законопроект, ужесточающий ответственность компаний за утечки персональных данных граждан и одобренный Госдумой в первом чтении, будет доработан ко второму чтению, рассказал в беседе с «Парламентской газетой» член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Игорь Ашманов. По его словам, в документ планируется добавить нормы о компенсациях для людей, информация о которых попала в открытый доступ.

Главное, чтобы этот механизм не стал лазейкой для нарушителей, которые избегают ответственности, — отметил эксперт.

Он добавил, что необходимо регулировать деятельность компаний в этой сфере, так как сегодня персональные данные россиян собирают «все кому не лень». При этом если, например, банкам, они действительно необходимы, то другие вполне могут обойтись без паспортных и других данных человека. В связи с этим, по словам члена СПЧ, персональные данные можно сделать чем-то вроде радиоактивных материалов, находящихся под надежной защитой, и доступ к которым будет разрешен для очень ограниченного круга профессиональных операторов, которые смогут выдавать необходимые сведения только по запросу.

Как напоминает издание, согласно новому законопроекту, штраф за крупную утечку данных — больше ста тысяч записей — может составить 15 млн рублей. За утечку биометрических данных предлагают еще более строгое наказание — штраф для юрлиц может составить 20 млн рублей, а в случае повторного правонарушения — от 0,1 до 3% совокупного размера суммы выручки за предшествующий год, но не менее 20 млн и не более 500 млн рублей.

Ранее депутаты Госдумы приняли законопроект об ужесточении ответственности за утечку биометрических данных. Документ предлагает установить административную ответственность за размещение и обновление банками, МФЦ, иными организациями данных в ЕБС с нарушением требований.