В СПЧ призвали ужесточить наказание за подготовку и призывы к терактам Член СПЧ Кабанов: вопрос по ужесточению наказания за подготовку теракта важно рассмотреть

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Кирилл Кабанов

Член Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов призвал ужесточить наказание за подготовку и призывам к терактам, а также усилить меры про профилактике терроризма, его слова передает РИА Новости. Кабанов отметил, что в России существует жесткое наказание за совершение терактов, но недостаточно суровое наказание за его подготовку.

<...> Когда совершается теракт, он уже понес тяжкие последствия для людей. Конечно, возможно рассмотреть вопрос по ужесточению наказания за подготовку, возможно ужесточение за разжигание, это очень важно, потому что мы же видим, что публичные люди, политики просто разжигают и отделываются штрафами, ограничениями каких-то действий, — сказал Кабанов.

Кабанов также заявил, что пожизненное лишение свободы для осужденных террористов будет «страшнее», чем смертная казнь, поскольку для многих последнее представляет собой героическую смерть.

Ранее сообщалось, что в Энергодаре задержали группу украинских диверсантов, готовивших теракт на Запорожской АЭС, заявил член военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов. У задержанных, по его словам, изъяли автоматы, гранатометы и взрывные устройства.