В СПЧ допустили, что Надеждин сможет оспорить решение ЦИК Член СПЧ Кабанов: Надеждин сможет оспорить решение ЦИК в Верховном суде

Фото: Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

Борис Надеждин

Решение Центральной избирательной комиссии отказать кандидату от партии «Гражданская инициатива» Борису Надеждину в регистрации кандидатом в президенты РФ является чисто техническим, рассказал NEWS.ru член Совета при президенте РФ по правам человека Кирилл Кабанов. По его словам, у политика есть шансы оспорить этот вердикт в суде.

Это было техническое решение, потому что все были заинтересованы в прохождении Надеждина, но не смогли закрыть глаза на имеющиеся нарушения. Ну какая угроза может исходить от него? Надеждин — совершенно системный человек. Что касается его шансов — не исключено, что он сможет оспорить решение ЦИК в Верховном суде. А ждать острой общественной реакции, митингов по этому поводу не стоит, — заявил Кабанов.

Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что комиссия не зарегистрировала Надеждина кандидатом в президенты РФ. Причиной отказа стала высокая доля брака в собранных им подписях избирателей в поддержку его кандидатуры. По данным члена ЦИК Андрея Шутова, достоверными признали 95,5 тысячи подписей из почти 105 тысяч. Сам Надеждин заявил, что будет обжаловать отказ Центризбиркома. По его словам, он собрал более 200 тысяч подписей по всей стране, а процесс проходил открыто и честно.