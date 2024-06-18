В Совфеде жестко ответили на призыв канцлера Австрии бить по России Сенатор Ковитиди: заявление австрийского канцлера противоречит нормам права

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Карл Нехаммер

Заявления канцлера Австрии Карла Нехаммера о допустимости ударов по России противоречат нормам международного права, в том числе Женевской конвенции о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, рассказала член Совета Федерации Ольга Ковитиди. В беседе с NEWS.ru сенатор подчеркнула, что подобные высказывания заставляют усомниться в нейтральном статусе государства в данном конфликте.

Заявление канцлера Австрии о допустимости нанесения ударов по России является противоречащим статусу Австрии, объявившей себя нейтральной страной. Очевидно, что заявление австрийского канцлера грубо противоречит нормам международного права, в частности, пакету Женевских конвенций, в том числе Конвенции о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, — пояснила Ковитиди.

Сенатор также назвала заявления канцлера «политическим ляпом». Она обратила внимание на то, что Нехаммер агрессивными высказываниями полностью пренебрег содержанием дополнительных протоколов к указанным Конвенциям, которые должны строго соблюдать все государства.

Ранее Нехаммер заявил, что удары Вооруженных сил Украины по российской территории являются допустимыми в рамках конфликта. Вместе с этим он отметил, что Вена сохраняет нейтралитет и не оказывает военную помощь Киеву. По словам канцлера, Австрия солидарна с другими членами Евросоюза по части санкций и финансовой помощи.