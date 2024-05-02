В Совфеде заявили о стыдливом молчании Запада после трагедии в Одессе Сенатор Ковитиди: Евросоюз и США стыдливо молчат о трагедии в Одессе в 2014 году

Фото: Боровский Андрей/ТАСС

Массовое убийство одесситов в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года является геноцидом, совершенным украинской властью против мирного и незащищенного народа, заявила NEWS.ru сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Она напомнила, что об этой трагедии «стыдливо молчит» Евросоюз. О гибели невинных граждан забыли также в США, Японии, Великобритании и Австралии.

Исполнилось ровно 10 лет со дня массовой расправы над одесситами, выступившими против госпереворота на Украине и Майдана. Таких страшных событий в Одессе не происходило со времен Великой Отечественной войны. До сей поры властью Украины так и не наказаны виновные в смерти пророссийски настроенных одесситов. О трагедии 2 мая 2014 года в Одессе стыдливо молчит Евросоюз, преднамеренно забыли об убийстве невинных одесситов и в США, Японии, Британии и Австралии, — сказала Ковитиди.

Сенатор напомнила, что жертвами украинской власти стали 48 человек, более 200 получили ранения, в их числе семь женщин и один ребенок. Как отметила Ковитиди, вопреки здравому смыслу, украинские полицейские не помогли одесситам, никак не реагировали на крики людей и их мольбы о помощи.

Одесситов забрасывали бутылками с зажигательной смесью. После массового убийства беззащитных граждан Одессы Зеленский не должен удивляться тому, что одесситы массово уклоняются от мобилизации и бегут из страны, убивающей своих граждан, — добавила Ковитиди.

Ранее бывший депутат городского совета Одессы Василий Полищук заявил, что в трагедии 2 мая 2014 года погибли не 48 человек, а как минимум 51. Он сообщил, что трое человек, умерших в больницах от полученных травм, не были включены в официальную статистику.