Член Совфеда Владимир Джабаров заявил, что в ближайшее время будут подавлены все точки, с которых обстреливается Запорожская АЭС. При этом он в Telegram выразил уверенность, что военным советы политиков не нужны.
Уверен, что военные обойдутся без наших советов и знают, что делают. Осмелюсь тем не менее предположить, что в ближайшее время будут подавлены все точки, откуда ведется обстрел Запорожской АЭС, — подчеркнул первый замглавы международного комитета Совфеда.
Запорожская АЭС 25 августа впервые в истории была отключена от энергосети. Причиной отключения энергоблоков станции в компании назвали повреждения линий связи из-за обстрелов.
Ранее стало известно, что 25 августа Совет Госдумы призвал ООН и МАГАТЭ потребовать от властей Украины немедленно прекратить обстрелы ЗАЭС, а также дать принципиальную оценку действиям Киева. Также законодатели потребовали от стран Запада перестать поставлять киевскому режиму вооружения, тем самым создавая риск ядерной катастрофы.