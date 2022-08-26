В Совфеде заявили о скором подавлении точек обстрела Запорожской АЭС Сенатор Джабаров: в ближайшее время будут подавлены все точки обстрела Запорожской АЭС

Фото: Павел Кашаев/Russian Look/Global Look Press

Владимир Джабаров

Член Совфеда Владимир Джабаров заявил, что в ближайшее время будут подавлены все точки, с которых обстреливается Запорожская АЭС. При этом он в Telegram выразил уверенность, что военным советы политиков не нужны.

Уверен, что военные обойдутся без наших советов и знают, что делают. Осмелюсь тем не менее предположить, что в ближайшее время будут подавлены все точки, откуда ведется обстрел Запорожской АЭС, — подчеркнул первый замглавы международного комитета Совфеда.

Запорожская АЭС 25 августа впервые в истории была отключена от энергосети. Причиной отключения энергоблоков станции в компании назвали повреждения линий связи из-за обстрелов.

Ранее стало известно, что 25 августа Совет Госдумы призвал ООН и МАГАТЭ потребовать от властей Украины немедленно прекратить обстрелы ЗАЭС, а также дать принципиальную оценку действиям Киева. Также законодатели потребовали от стран Запада перестать поставлять киевскому режиму вооружения, тем самым создавая риск ядерной катастрофы.