В Совфеде заявили о подготовке Запада к компромиссу по Крыму Сенатор Климов: общество на Западе готовят к компромиссам по Крыму

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Власти США могут готовить общественное мнение к компромиссам по ситуации на Украине, в частности отказу Киева от возвращения Крыма, предположил в беседе с Lenta.ru сенатор Андрей Климов. При этом он подчеркнул, что российскими должны быть признаны еще четыре новых региона.

Могу предположить, что готовится общественное мнение на Западе, чтобы принять такого рода компромиссные решения и свалить их на тех, кого считают украинским руководством. Сделать вид, что США ни при чем, а Украина сама пошла на такой шаг. Есть, правда, вопрос, почему речь только о Крыме? У нас по Конституции есть еще четыре субъекта помимо Крыма <...>, они тоже обязаны быть признаны российскими территориями, — сказал Климов.

Сенатор также отметил, что переговоры по Украине должны вестись между Россией и США. По его мнению, все иные форматы контрпродуктивны. Он добавил, что необходимо заканчивать конфликт, «пока не случилось большой беды».

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба допустил возможность компромисса между Киевом и Москвой. Он отметил, что Украина согласна на переговоры только при условии вывода российских войск с тех территорий, которые она считает своими. Министр также добавил, что президент Украины Владимир Зеленский никогда не встретится с российским лидером Владимиром Путиным, поэтому диалог будет вестись не напрямую, как это было в случае с зерновой сделкой.