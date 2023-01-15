В Совфеде заявили о подготовке США к войне с Китаем Сенатор Ковитиди: США готовятся к войне с Китаем ради контроля над Евразией

Фото: US Army/Flickr.com

Соединенные Штаты готовятся к войне с Китаем, чтобы установить контроль над Евразией, написала в своем Telegram-канале член Совета Федерации Ольга Ковитиди. Она отметила, что со времени окончания Второй мировой войны США развязали более 200 военных конфликтов, а в начале XXI века начали опасную геополитическую игру с целью устранения двух ядерных держав — России и КНР.

Для осуществления контроля над Евразией США готовятся к войне с Китаем. <...> По отработанной в Пентагоне схеме Штаты решили понудить Китай первым начать военные действия за Тайвань. США активно вооружаются, и Китай это должно серьезно обеспокоить, — написала сенатор.

Она добавила, что Вашингтон не станет противостоять Пекину в одиночку. Ковитиди считает, что подобно ситуации на Украине США втянут в конфликт своих вассалов. В частности, на стороне Америки могут выступить Япония и Филиппины. Власти последних готовы в очередной раз разрешить США разместить оружие и боеприпасы на еще пяти военных базах, кроме пяти уже доступных американским военным, отметила политик.

Ранее профессор и исполнительный декан Чунъянского института финансовых исследований Китайского университета Жэньминь Ван Вэнь заявил, что все больше стран восстают против мирового порядка, установленного США. Он уточнил, что речь не только о России в данном контексте, а также о тех странах, которые выступают против США в поисках более независимой ситуации. Ученый назвал «беспрецедентным» отказ многих стран в мире от господства США.