В Совфеде заявили о поддержке России исламскими странами на мировой арене Член Совфеда РФ Мухаметшин: большинство исламских государств поддерживает Россию на мировой арене

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Межпарламентское взаимодействие России с входящими в Организацию исламского сотрудничества государствами может развиваться на постоянной основе, рассказал «Парламентской газете» зампред комитета Совета Федерации РФ по международным делам Фарит Мухаметшин. Многие из исламских стран поддерживают позицию Москвы на мировой арене и готовы расширять торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество с Россией, а также наладить эффективные межпарламентские связи, отметил он.

Сегодня мы отчетливо видим, что многолетняя работа руководства страны по формированию восточного вектора приносит правильные плоды. Сближение дает инвестиции, позволяет предпринимать совместные действия на международной арене, — рассказал Мухаметшин.

Член Совфеда РФ также добавил, что общественная дипломатия, которой занимается группа «Россия — исламский мир», сближает государства с точки зрения духовного, образовательного, научного и экономического взаимодействия.

По словам Мухаметшина, 15 ноября в Москве совместно с Императорским православным палестинским обществом состоится диалог представителей православных и исламских религиозных организаций.

В Москве 24 октября прошли переговоры главы МИД России Сергея Лаврова с генсеком Организации исламского сотрудничества Хусейном Ибрахимом Тахой. На настоящий момент в организацию входит 57 стран, преимущественно с Ближнего Востока, а также из Северной Африки, в которых Россия после начала спецоперации на Украине видит новых партнеров. В том, как будет развиваться сотрудничество, разбирался NEWS.ru.

29 июня представитель Института экономики Ливана Мохаммед Диаб заявил, что Саудовская Аравия и её партнёры по Совету сотрудничества арабских государств Персидского залива (GCC), куда входят Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ и Оман, не поддерживают идею Запада ограничить цены на российскую нефть, торгуемую на мировых рынках.