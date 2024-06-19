В Совфеде заявили о новом этапе мироустройства после визита Путина в КНДР Сенатор Джабаров: Россия и КНДР с Китаем окажут коллективное влияние на мир

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Церемония официальной встречи Владимира Путина с председателем государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном

Поездка президента России Владимира Путина в КНДР ознаменовывает новый этап мироустройства, считает первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В беседе с NEWS.ru сенатор подчеркнул, что РФ совместно с Северной Кореей и Китаем окажут коллективное влияние на мир.

Я думаю, что это очень здорово, что мы вернулись к Северной Корее. Мы будем развивать отношения не только в плане военного сотрудничества, но и экономического. Страна нуждается в поддержке мощной державы, которой является Россия. Китай тоже всегда приходил на помощь. Вот эти три страны — Россия, Китай и КНДР — будут оказывать коллективное влияние на обстановку в мире, — считает Джабаров.

Сенатор уточнил, что в свое время руководство СССР последовало примеру США и ввело санкции против КНДР, чтобы угодить Западу. При этом, как отметил Джабаров, не только Северная Корея обладала ядерным оружием на тот момент. Он добавил, что это осложнило жизнь народу, но лидеры КНДР не сдались и смогли достичь больших успехов в условиях ограничений.

Это было несправедливо со стороны мирового сообщества — загонять таким образом под корягу. С другой стороны, я сейчас понимаю — то, что творят западные страны, когда они поставляют свое оружие на Украину, которое убивает наших граждан, это более тяжкие деяния, чем та ядерная бомба, которую в свое время создали северные корейцы. Кстати, они ей же никому и не угрожали, — отметил сенатор.

Путин ранее заявил, что режим санкций Совбеза ООН против Северной Кореи, который запустили США и их союзники, необходимо пересмотреть. По его словам, постоянно декларируемые Западом пропагандистские штампы являются лишь ширмой, чтобы замаскировать агрессивные геополитические замыслы.