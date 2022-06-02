В Совфеде заявили о необходимости боле глубокой демилитаризации Украины

Фото: U.S. Marines/Keystone Press Agency/Global Look Press

Реактивная система залпового огня

Поставки США Киеву дальнобойных систем вооружения создают угрозу для территории России. В связи с этим в демилитаризации Украины нельзя ограничиваться Донбассом, она должна быть более глубокой, написал в своём Telegram-канале глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.

Техническая дальность американских систем залпового огня, которые готовы к установке на украинском ТВД до 500 км. <...> С учётом поставок дальнобойных вооружений стран НАТО склонной к военным преступлениям соседней нам проамериканской хунты требуется демилитаризация на глубину гораздо большую, чем Донбасс, — заявил сенатор.

По его словам, заявления о том, что Запад поставляет Украине оружие «не для ударов по России» хороши для наивных идиотов. Только таковые могут согласиться с предложениями Запада по урегулированию украинского конфликта путём прекращения спецоперации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет использовать полученные от США реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS для ударов по территории России. В МИД РФ его заверения назвали ничтожными, а их обсуждение — бесполезным. В Кремле также усомнились в правдивости слов Зеленского, напомнив, что ранее Киев уже не выполнял своих обещаний.