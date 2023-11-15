В Совфеде заявили о начале разрыва отношений Турции и США Сенатор Климов: между Турцией и США растет напряженность из-за Израиля

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Реджеп Тайип Эрдоган

Позиция президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о незаконности помощи США Израилю никак не отразится на текущей ситуации на Ближнем Востоке и в мире, заявил NEWS.ru зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. По его мнению, эти разногласия говорят о росте напряженности между Анкарой и Вашингтоном.

На пороге парламентских и президентских выборов в Турции многие предрекали, что к власти либо придут оппозиционеры, ориентированные на Америку, либо сам Эрдоган скорректирует свою политику, чтобы сгладить разрыв с США. Но нынешние события показывают, что этого не происходит. И одна из причин заключается в том, что Эрдоган — это политик, считающий себя ответственным за то пространство, которое было исконно турецким с его точки зрения. А сейчас на этой территории пытаются хозяйничать люди, которые очень далеко от нее находятся. В этом смысле его позиция не конъюнктурная, она базируется на его идеологических представлениях, — заявил Климов.

Заявление Эрдогана о незаконности помощи США Израилю можно отнести к ряду других его высказываний, подчеркивающих глобальный суверенитет Турции и ее влияние на конкретный регион, отметил сенатор. По его оценке, конфронтация с Анкарой чревата последствиями для Соединенных Штатов Америки.

Не думаю, что в Вашингтоне такие речи будут приветствовать. Но если они попытаются усилить влияние на Эрдогана, это может возыметь обратный эффект. И в итоге президент Турции будет еще дальше дистанцироваться от нынешнего Вашингтона, — заключил Климов.

Ранее Эрдоган подчеркнул, что американская помощь еврейскому государству незаконна, поскольку закон, принятый в 1970-х, запрещает оказывать поддержку ядерным державам, не присоединившимся к договору о нераспространении атомного оружия. Он также отметил, что использование американского оружия для совершения актов геноцида противоречит законодательству США.

Кроме того, Эрдоган назвал Израиль террористическим государством. Президент Турции обвинил ЦАХАЛ в преднамеренных ударах по школам, мечетям, больницам и другим гражданским объектам в секторе Газа с целью уничтожения городов вместе с их жителями.