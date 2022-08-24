В Совфеде заявили о готовности содействовать вступлению ДНР и ЛНР в ООН Сенатор Косачев заявил о готовности Россия содействовать вступлению ДНР и ЛНР в ООН

Фото: Павел Кашаев/Russian Look/Global Look Press

Константин Косачев

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что Россия готова всемерно содействовать принятию в ООН ДНР и ЛНР. Москве также следует признавать за республиками как суверенными государствами право действовать в международных делах исходя из своих интересов, отметил он в беседе с РИА Новости.

России, убеждён, следует признавать за ДНР и ЛНР как суверенными, международно признанными государствами право действовать в международных делах в соответствии с их собственными интересами и международными обязательствами, которые на данном этапе не обременены соображениями членства в ООН, — рассказал сенатор.

Он уточнил, что если кто-то станет требовать от республик Донбасса соблюдения устава ООН, «для начала надо принять оба государства в эту организацию».

Чему, я уверен, Россия готова всемерно содействовать, — подчеркнул Косачев.

Он добавил, что «Россия признаёт, уважает и соблюдает санкционные режимы», которые приняты в соответствии с уставом ООН. Другие санкции России признавать не следует. Это касается и санкций в отношении ДНР и ЛНР, введённые третьими странами и организациями в обход ООН и в нарушение ее устава, считает сенатор.

Ранее стало известно, что в Пограничной службе ФСБ заявили: в Россию с апреля по июнь из ДНР и ЛНР прибыли более 507 тысяч беженцев. Отмечается, что за этот же период в республики выехали свыше 412 тысяч россиян. Всего во втором квартале в РФ, по информации ведомства, прибыли 3,59 миллиона иностранных граждан.