В Совфеде заявили, что Зеленского заставят пойти на переговоры с Россией Карасин: западные политики рано или поздно заставят Зеленского пойти на переговоры с РФ

Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Григорий Карасин

Член Совфеда Григорий Карасин заявил, что ответственные европейские и американские политики, озабоченные возможным конфликтом с Россией, рано или поздно заставят президента Украины Владимира Зеленского «принять реальность» и сесть за стол переговоров. Об этом говорит чувство опасения и озабоченности, которое стало явью в Европе и США, отметил он в эфире телеканала «Россия 24».

Сенатор считает, что такую ситуацию следует учитывать. Также можно рассчитывать на то, что ответственные политики в какой-то момент решат ограничить Зеленского в возможностях.

Поэтому определенные лимиты на типы вооружений [для поставок Украине] там создают, — пояснил глава комитета Совета Федерации по международным делам.

По мнению Карасина, озабоченность из-за перспективы большого столкновения с Россией становится доминирующей в политической жизни США. Заметна она и в Европе, которая находится «на переднем краю», добавил он.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что вероятность военного столкновения России и США из-за конфликта на Украине очень высока. По словам дипломата, Соединенные Штаты ведут военные действия на территории Украины «чужими руками». Он сравнил состояние диалога Вашингтона и Москвы с ледниковым периодом.