Член Совфеда Григорий Карасин заявил, что ответственные европейские и американские политики, озабоченные возможным конфликтом с Россией, рано или поздно заставят президента Украины Владимира Зеленского «принять реальность» и сесть за стол переговоров. Об этом говорит чувство опасения и озабоченности, которое стало явью в Европе и США, отметил он в эфире телеканала «Россия 24».
Сенатор считает, что такую ситуацию следует учитывать. Также можно рассчитывать на то, что ответственные политики в какой-то момент решат ограничить Зеленского в возможностях.
Поэтому определенные лимиты на типы вооружений [для поставок Украине] там создают, — пояснил глава комитета Совета Федерации по международным делам.
По мнению Карасина, озабоченность из-за перспективы большого столкновения с Россией становится доминирующей в политической жизни США. Заметна она и в Европе, которая находится «на переднем краю», добавил он.
Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что вероятность военного столкновения России и США из-за конфликта на Украине очень высока. По словам дипломата, Соединенные Штаты ведут военные действия на территории Украины «чужими руками». Он сравнил состояние диалога Вашингтона и Москвы с ледниковым периодом.