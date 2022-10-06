«Не забегать вперед»: Матвиенко о создании нового федерального округа в РФ Матвиенко: власти пока не приняли решение о создании федерального округа из четырех новых регионов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что российские власти решают, нужно ли создавать федеральный округ из четырех новых субъектов России — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, передает «Интерфакс». Она добавила, что этот вопрос обсуждается в правительстве и в администрации президента. Матвиенко призвала «не забегать вперед».

Думаю, правительство и президент примут решение, как лучше, создать ли новый федеральный округ, либо могут быть другие форматы, пока не готова ответить, мы с правительством участвуем в обсуждении будущей структуры взаимодействия федерального центра с новыми субъектами, — сказала Матвиенко.

Спикер Совфеда также выразила уверенность в том, что будет избран эффективный механизм интеграции четырех субъектов, но это произойдет не моментально, будет переходный период. Кроме того, потребуется восстановление разрушенной инфраструктуры.

30 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о вхождении Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Согласно результатам референдумов, в ДНР данное решение поддержали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.

4 октября Совет Федерации единогласно одобрил на пленарном заседании конституционные законы о ратификации четырех международных договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации.