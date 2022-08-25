В Совфеде заявили, что власть на Украине могли бы сменить ВСУ Сенатор Джабаров: смену власти на Украине могли бы осуществить ВСУ

Фото: Совет Федерации

Владимир Джабаров

Власть на Украине могли бы сменить военные, заявил глава международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров, передает РИА Новости. По его словам, у ВСУ огромный потенциал для осуществления таких действий. Сенатор отметил, что жители Украины не восстанут против действующей власти из-за агрессивной работы СБУ.

А вот военные могли бы, если у них созреет такой план по смене власти. У них и потенциала хватит, и это сила. Потому что с военными СБУ не справится, если что. Как вариант — да​, — отметил Джабаров.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что есть лишь полтора сценария развития событий на Украине. По его мнению, либо Россия достигнет всех целей спецоперации, либо Киев ждет переворот с признанием ее итогов.

Медведев добавил, что аналитики всех мастей упражняются в подготовке прогнозов по украинскому конфликту. По его словам, прогнозы победы строят в Киеве и в «украинофильствующих» странах Запада, но на самом деле все это «вранье чистой воды» и «демагогия для обработки электората».

Ранее Медведев заявил, что западные государства не смогут дать никаких гарантий безопасности Украине, поскольку это будет равно самоубийству. Он подчеркнул, что это прямой результат специальной военной операции.