В Совфеде заявили, что в «формуле мира» Зеленского нет главного пункта Косачев: в «формуле мира» Зеленского нет главного пункта о нейтралитете Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Константин Косачев

Предложения президента Украины Владимира Зеленского о мирном урегулировании не содержат пункта о нейтральном статусе страны, заявил в своем Telegram-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев. По его словам, этот пункт и пункт о равенстве граждан Украины перед законом являются ключевыми положениями Декларации о государственном суверенитете Украины.

В формуле Зеленского из 10 пунктов <...> нет и в помине гарантий выполнения двух ключевых положений Декларации о государственном суверенитете Украины 16.07.1990, исходя из которых Россия и признавала Украину в ее административных границах СССР, — подчеркнул Косачев.

Он пояснил, что согласно декларации Украина должна обеспечить равенство перед законом всех граждан независимо от происхождения, социального и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, языка, политических взглядов, религиозных убеждений, рода и характера занятий, места жительства и других обстоятельств. Также декларация гласит, что Украина «торжественно провозглашает» намерение стать постоянно нейтральным государством, которое не принимает участия в военных блоках и не намерена принимать, производить или приобретать ядерное оружие.

Предложенная Зеленским «дорожная карта» состоит из 10 пунктов, которые включают в себя радиационную и ядерную безопасность, продовольственную и энергетическую безопасность, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск и прекращение боевых действий, «возвращение справедливости», противодействие экоциду, недопущение эскалации и фиксация окончания боевых действий.

В свою очередь, депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что в условиях перемирия, озвученных Киевом на саммите G20, есть положение, по которому России и Украине будет очень тяжело достигнуть консенсуса. Оно касается статуса Крыма и других регионов, которые стали субъектами Российской Федерации после референдумов.