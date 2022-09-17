В Совфеде заявили, что Украина провоцирует Россию на жесткий ответ Сенатор Джабаров: обстреливая российские населенные пункты, Украина провоцирует РФ на жесткий ответ

Фото: МО Украины

Обстреливая российские населенные пункты, Украина провоцирует Москву на жесткий ответ, написал в своем Telegram-канале первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, после того как «прилетит ответка», Киев, подобно шакалу Табаки из «Книги джунглей» Редьярда Киплинга, «завизжит и прибежит за помощью к Шер-Хану (США, НАТО)».

Украина преднамеренно обстреливает мирные населенные пункты в Белгородской и Курской областях в расчете на жесткий ответ ВС России, — написал сенатор.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об обстреле с украинской стороны населенного пункта Красный Хутор. По его словам, пострадал по меньшей мере один человек, были повреждены три домовладения.

Накануне глава региона сообщил об обстреле города Валуйки, где погиб один человек и еще двое пострадали. Кроме того, получили повреждения подстанция, частные дома и автомобили.

Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что подобные действия Украины должны классифицироваться как терроризм. К ответственности за обстрелы следует привлекать не только военнослужащих ВСУ, но и тех, кто поставляет им оружие, отметил он.