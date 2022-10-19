В Совфеде заявили, что указ Путина не потребует юридических изменений Сенатор Косачев: в законодательство РФ не будут вносить изменения из-за введения военного положения

Фото: Совет Федерации

Вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев заявил, что в российское законодательство не будут вносить изменения в связи с введением военного положения в регионах России после указа президента страны Владимира Путина. По словам сенатора, все нововведения уже учтены, сообщает РИА Новости.

Указы президента не потребуют изменений в законодательство РФ, все учтено, — заявил Косачев.

Он отметил, что оснований для паники нет, и подчеркнул, что все меры, принимаемые российскими властями, направлены на обеспечение безопасности граждан.

На заседании Совбеза 19 октября Путин заявил о введении военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что полного закрытия границ России из-за введения военного положения в четырех регионах РФ не планируется.

Политолог Александр Перенджиев в беседе с NEWS.ru пояснил, что во время военного положения речь в первую очередь идет об особых режимах, которые действуют на предприятиях и транспорте, также вводятся более жесткие меры по передвижению граждан. По его словам, не исключено введение маршрутных листов, когда человек должен передвигаться только по определенному маршруту.