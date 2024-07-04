В Совфеде заявили, что Трамп находится в крайне тяжелом положении Сенатор Климов: Трампу нужно победить на выборах по очень многим обстоятельствам

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Дональд Трамп

Экс-президент США находится в тяжелом положении, и именно поэтому ему нужно победить в грядущих выборах, заявил NEWS.ru зампредседателя Комитета СФ по международным делам, председатель Комиссии СФ по защите суверенитета Андрей Климов. Он напомнил, что политик является фигурантом многих уголовных дел, поэтому приход к власти ему просто необходим. Если Трамп победит, то у него будет карт-бланш, добавил сенатор.

У Трампа сейчас ситуация, мягко говоря, тяжелая. И ему обязательно надо победить по очень многим обстоятельствам, он же там фигурант уголовных дел всевозможных. Но надо отметить, что когда он был президентом, то так называемое глубинное государство он связал с руками и ногами, — заявил Климов.

Говоря об отношениях с Россией, сенатор отметил, что победа Трампа позволит надеяться на нормализацию. По его словам, логично ожидать, что Вашингтон «остановит своих людей в Киеве». В любом случае пока что остается только ждать завершения всего, добавил Климов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что говорить о налаживании конструктивного диалога России с Соединенными Штатами до выборов главы Белого дома нельзя. По его словам, необходимо понять, какие предпочтения, взгляды и планы будут у новой власти США.