Поставки вооружения Киеву со стороны США, особенно ЗРК Patriot, провоцируют прямой конфликт России с НАТО, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. Сенатор считает, что Белый дом «ставит мир на грань третьей мировой войны».
США провоцируют нас на прямой конфликт с НАТО. Особенно если они поставят ЗРК Patriot. Понимаете, какая угроза? — отметил Джабаров.
Сенатор подчеркнул, что Москву этим не запугать.
Если они думают, что они нас этим испугали, — напрасно, — заключил он.
Ранее телекомпания CNN со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя администрации и еще двух представителей властей США заявила, что в Вашингтоне завершают консультации по вопросу отправки Украине ЗРК Patriot.
Бывший генерал армии США Марк Хертлинг заявил, что в случае передачи Киеву ЗРК Patriot ВСУ не смогут начать использовать их сразу же после получения. Потребуется время, чтобы научиться ими пользоваться, отметил он в Twitter.