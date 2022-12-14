В Совфеде заявили, что США провоцируют Россию на конфликт с НАТО Джабаров: поставками ЗРК Patriot США провоцируют Россию на прямой конфликт с НАТО

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Поставки вооружения Киеву со стороны США, особенно ЗРК Patriot, провоцируют прямой конфликт России с НАТО, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. Сенатор считает, что Белый дом «ставит мир на грань третьей мировой войны».

США провоцируют нас на прямой конфликт с НАТО. Особенно если они поставят ЗРК Patriot. Понимаете, какая угроза? — отметил Джабаров.

Сенатор подчеркнул, что Москву этим не запугать.

Если они думают, что они нас этим испугали, — напрасно, — заключил он.

Ранее телекомпания CNN со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя администрации и еще двух представителей властей США заявила, что в Вашингтоне завершают консультации по вопросу отправки Украине ЗРК Patriot.

Бывший генерал армии США Марк Хертлинг заявил, что в случае передачи Киеву ЗРК Patriot ВСУ не смогут начать использовать их сразу же после получения. Потребуется время, чтобы научиться ими пользоваться, отметил он в Twitter.