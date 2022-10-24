В Совфеде заявили, что слова о «грязной бомбе» остановили провокацию Киева Сенатор Косачев: заявление России о «грязной бомбе» остановило провокацию Киева

Фото: Совет Федерации

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев выразил в своем Telegram-канале надежду на то, что инициированные Россией переговоры с западными странами позволили избежать провокации с использованием «грязной бомбы» на Украине. Он также заявил, что западные страны довольно быстро оценили тревожную информацию по существу и согласовали обнародованную в совместном заявлении «позицию отрицания», продолжая «огульно покрывать» Украину. Однако это сыграло и положительную роль.

Оперативные и инициативные действия российской стороны, надеюсь, сорвали готовившуюся Киевом провокацию с «грязной бомбой». А значит — в очередной раз спасены люди, — написал политик.

Ранее главы МИД Великобритании и Франции Джеймс Клеверли и Катрин Колонна, а также госсекретарь США Энтони Блинкен заявили, что их страны отвергают утверждения России о намерении Украины применить так называемую грязную бомбу на собственной территории. По их словам, это утверждение можно расценивать как предлог для эскалации конфликта со стороны России.

До этого министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с британским коллегой Беном Уоллесом, выразив в ходе диалога обеспокоенность касательно возможного применения Украиной «грязной бомбы». Кроме того, Шойгу поговорил с министрами обороны Франции и Турции Себастьяном Лекарню и Хулуси Акаром, а также с главой Пентагона Ллойдом Остином. Всем им глава Минобороны РФ сообщил о потенциальной возможности применения Киевом «грязной бомбы».