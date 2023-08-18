В Совфеде заявили, что Россия продолжит расследовать работу биолабораторий

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Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев

Россия в сотрудничестве с другими государствами продолжит расследование деятельности биолабораторий США по всему миру, заявил вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев в интервью ТАСС. По его словам, это решение было принято в ответ на необоснованные обвинения Пентагона в том, что Россия, Китай и другие страны якобы представляют угрозу биобезопасности США.

Я думаю, лучшим ответом на голословные обвинения Пентагона будут не наши оправдания в том, чего нет в природе, а продолжение расследовательской работы России в сотрудничестве с другими странами, ведь это касается не только и не столько нас, — подчеркнул Косачев.

Косачев считает, что, выдвигая подобные обвинения, Пентагон косвенно признает, что доклад, подготовленный парламентской комиссией по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине, действительно «достиг своей цели». Сенатор утверждает, что реакция Вашингтона на это расследование, включая обвинения в адрес России и других стран, указывает на то, что у США действительно есть что скрывать.

Заместитель председателя Совфеда выразил уверенность в том, что российские аргументы услышали в мире и это беспокоит Вашингтон, что стало основой для начала отвлекающих маневров и попыток переложить вину на другие страны.

Недавно стало известно, что правительство США требовало от властей Тайваня создания биологической лаборатории для работы над боевыми вирусами и другим биологическим оружием. По информации источников издания «Ляньхэ синьвэньван», правительство острова провело две секретные встречи под кодовым названием «Конференция по Южно-Китайскому морю».