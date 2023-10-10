В Совфеде заявили, что РФ продолжит выступать за независимость Палестины Сенатор Климов: решение о независимости Палестины является оптимальным

Фото: МО РФ

Решение по созданию независимого суверенного Палестинского государства является оптимальным, заявил NEWS.ru зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. По его словам, Россия использует методы политико-дипломатического характера для того, чтобы донести эту точку зрения.

Решение по созданию независимого суверенного Палестинского государства является оптимальным, компромиссным, оно принималось и обсуждалось рядом стран. Россия постоянно транслирует свою точку зрения, в том числе и в этой ситуации, и все призывы о прекращении огня и завершении конфликта давно сделаны, остается лишь их повторять, — заявил он.

Климов добавил, что положение дел таково, что в ближайшее время будет трудно или даже невозможно представить, что конфликт между Израилем и Палестиной полностью завершится. При этом есть заинтересованные лица, которые пытаются всячески обострить там ситуацию, вопреки решению Совбеза ООН.

Есть силы, и их немало, которым такие конфликты нужны, потому они и происходят. Но это не значит, что нам нужно сидеть сложа руки, у нас есть рычаги, методы политико-дипломатического характера, которыми мы пользуемся и продолжим это делать, — резюмировал сенатор.

Ранее Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что поддерживает Палестину в конфликте с Израилем. Он также предложил ввести в сектор Газа чеченских миротворцев и подчеркнул, что против этой разгоревшейся войны. Глава республики посоветовал лидерам мусульманских стран сплотиться, чтобы не дать Европе возможность «бомбить мирных граждан под предлогом уничтожения боевиков».