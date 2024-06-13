В Совфеде заявили, что НАТО выгодно сеять рознь в ОДКБ Сенатор Бондарев: США заигрывают с Арменией и сеют рознь в ОДКБ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виктор Бондарев

США и НАТО заигрывают с Арменией, заявил, первый заместитель комитета по обороне СФ Виктор Бондарев, комментируя критику ОДКБ со стороны премьер-министра республики Никола Пашиняна. По словам сенатора, такие действия Еревана приведут только к потере конструктивности и конфронтации.

Прекрасно понимаем кто сегодня заигрывает с Арменией — конечно, это США и НАТО. Убежден, что народ Армении хорошо понимает, что сегодня это как раз в интересах НАТО — сеяние розни между членами ОДКБ, навязывание собственных интересов, заключающихся в необходимости отказа от поиска компромиссов. Подобное приведет только к потере конструктивности и конфронтации — со всеми вытекающими последствиями. Именно такую дорогу избрал режим (президента Украины Владимира - NEWS.ru) Зеленского, отказавшись от давно налаженного и выгодного для всех компромисса, — заявил Бондарев.

Сенатор напомнил, что ОДКБ сегодня для многих стран, обладающих небольшой армией, является единственным способом обеспечения безопасности при наличии явных внешних или внутренних угроз. ОДКБ — достаточно масштабная военно-политическая организация, которая эффективно защищает страны Евразийского пространства от любых угроз и является важнейшей силой, сдерживающей весь евразийский континент от погружения в хаос и нестабильность, считает Бондарев.

Россия будет последовательна в своих действиях, в том числе — в рамках ОДКБ, поэтому будет принимать решения в ответ на конкретные шаги стран-партнеров по ОКДБ, и я не торопился бы с выводами относительно Армении, — резюмировал он.

Премьер Армении Никол Пашинян ранее заявил, что Армения выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности. Политик сделал такое заявление после предупреждения МИД России о корректировке бюджета ОДКБ с учетом отказа армянского руководства внести начисленный взнос.

Позже глава МИД Армении Арарат Мирзоян уточнил, что Пашинян не заявлял о выходе страны из ОДКБ. По его словам, глава правительства сообщил о планах властей определиться со сроками выхода из организации, отметив, что Ереван «назад уже не вернется».