В Совфеде заявили, что электронное вручение повестки не является законным Глава комитета СФ по обороне Бондарев: присланные электронным образом оповещения не являются повестками

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Повестки в военкомат в рамках призыва на срочную службу должны быть вручены гражданину только лично, альтернативные методы не являются законными, заявил ТАСС глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Он подчеркнул, что электронный способ вызова призывника в комиссариат законодательно не определен.

Согласно статье 26 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», военкоматы вызывают на призывные мероприятия только повесткой, которую по 31-й статье этого же ФЗ призывник обязан получить под роспись, — сказал Бондарев.

Он добавил, что в Кодексе об административных правонарушениях определена ответственность за неявку в военкомат. Но гражданин за это деяние может понести ответственность исключительно в случае законного вызова повесткой.

Как уточнил Бондарев, оповещения, рассылаемые в электронном виде, вообще повестками не являются.

31 марта начальник управления ГОМУ ГШ Владимир Цимлянский сообщил, что Генеральный штаб начал получать информацию о призывниках от государственных органов в электронном виде. По его словам, рассылка пройдет уже в рамках весеннего призыва, который начинается 1 апреля.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заметил, что система оповещения россиян о призыве на срочную службу в армии необходима для того, чтобы минимизировать процент уклонистов. Он уточнил, что получение такой повестки будет приравнена к личному вручению.