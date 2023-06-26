В Совфеде рассказали, кому должны подчиняться ЧВК Сенатор Цеков: в условиях конфликтов ЧВК должны юридически подчиняться Минобороны

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

В условиях конфликтов ЧВК должны юридически подчиняться Минобороны РФ, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков. Он также отметил, что не считает нужным запрещать частные военные компании. По его словам, в стране нужно принять закон о ЧВК.

Я не считаю, что надо запретить деятельность частных военных компаний. Надо принимать закон по ЧВК и там все эти вопросы урегулировать. Самое главное — что они частные, но и как все другие частные компании, предприятия, они действуют по законодательству РФ, — сказал Цеков.

Издание «Коммерсант» сообщает со ссылкой на свой источник в Генпрокуратуре, что уголовное разбирательство в отношении Евгения Пригожина о попытке организации вооруженного мятежа не закрыто, предприниматель остается под следствием. Разбирательство ведет следственное управление ФСБ. По данным источника издания, для принятия иного решения прошло слишком мало времени.

25 июня глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер», которые 24 июня находились в Ростове-на-Дону, «не делали ничего предосудительного». По его словам, они выполняли приказы своего руководства. Депутат отметил, что запрещать ЧВК не нужно. Картаполов призвал принять закон, который бы регулировал деятельность частных военных компаний в РФ.