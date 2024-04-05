В Совфеде выступили за трибунал для западных политиков после угроз Путину Сенатор Цеков не исключил трибунал против украинских и западных политиков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Западные политики могут придумывать любые угрозы в адрес российского президента Владимир Путина и других политических деятелей страны, однако никакого трибунала все равно не случится, заявил в беседе с NEWS.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков. Так он отреагировал на анонс трибунала в отношении «правящей верхушки России» от еврокомиссара юстиции Дидье Рейндерса.

Они могут создать все что угодно и этим гордиться, но, понятное дело, что никакого трибунала не будет. <...> А вот этот еврокомиссар, который делает подобные заявления, тоже может быть готовым к тому, что против него возбудят уголовное дело, — сказал сенатор.

Парламентарий убежден, что если трибунал и произойдет, то случится он над руководством Украины и над политиками западных стран, которые являются виновными в происходящем на Украине. По словам Цекова, Запад к настоящему моменту дискредитировал многие международные организации. В качестве примера он привел Совет Европы, Парламентскую ассамблею, ОБСЕ и МОК.

Сенатор допустил, что России удастся посадить на скамью подсудимых, виновных в убийствах мирных жителей Донбасса с 2014 по 2022 год. Он не исключил, что и в отношении Рейндерса может быть проведен суд.

Мы их осудим своим судом. Это будет наш российский трибунал. А вот этот еврокомиссар, который делает подобные заявления, тоже может быть готовым к тому, что против него возбудят уголовное дело, — резюмировал он.

Ранее депутаты Европарламента проголосовали за создание специального трибунала, в рамках которого будут проведены расследования против Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко. По итогом голосования европейские парламентарии также приняли резолюцию по использованию активов РФ «для репараций Киеву».