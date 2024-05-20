В Совфеде высказались об ордере на арест премьера Израиля Сенатор Цеков: МУС избирательно запрашивает ордеры на арест политиков

Фото: Thomas Koehler/AA/photothek.de/Global Look Press

Биньямин Нетаньяху

Международный уголовный суд избирательно запрашивает ордеры на арест политиков, заявил член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что к МУС нельзя относиться серьезно. По словам сенатора, при этом сам факт выдачи ордера на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху является убедительным.

За последние годы МУС себя здорово дискредитировал и никакого серьезного отношения к нему нет. К сожалению, он превратился не в очень серьезную структуру. Но сам факт выдачи ордера в отношении Нетаньяху весьма убедительный, потому что они долгие годы были неприкасаемыми, — пояснил Цеков.

Как уточнил сенатор, правильным решением было бы также запросить ордеры на арест президента Украины Владимира Зеленского, президента США Джо Байдена, руководителей Великобритании и представителей НАТО. По его мнению, так у МУС появился бы серьезный вес.

Если бы они еще запросили ордеры на Зеленского, Байдена, руководителей Англии, прежде всего [Бориса] Джонсона, руководителей и представителей НАТО, то это было бы весьма показательно и правильно. Так у них бы появился серьезный вес. Однако они делают это избирательно, — уточнил Цеков.

Сенатор добавил, что будет интересно понаблюдать, как поступят США и другие государства в случае визита Нетаньяху. Решение МУС может затруднить израильскому премьеру дорогу во многие страны мира, уверен Цеков.

Ранее МУС запросил ордера на арест лидера палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара и премьера Израиля. Также инстанция добивается ареста министра обороны Израиля Йоава Галанта, командира военного крыла ХАМАС Мухаммеда ад-Дейфа и главы политбюро ХАМАС Исмаила Хания.