Международный уголовный суд избирательно запрашивает ордеры на арест политиков, заявил член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что к МУС нельзя относиться серьезно. По словам сенатора, при этом сам факт выдачи ордера на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху является убедительным.
За последние годы МУС себя здорово дискредитировал и никакого серьезного отношения к нему нет. К сожалению, он превратился не в очень серьезную структуру. Но сам факт выдачи ордера в отношении Нетаньяху весьма убедительный, потому что они долгие годы были неприкасаемыми, — пояснил Цеков.
Как уточнил сенатор, правильным решением было бы также запросить ордеры на арест президента Украины Владимира Зеленского, президента США Джо Байдена, руководителей Великобритании и представителей НАТО. По его мнению, так у МУС появился бы серьезный вес.
Если бы они еще запросили ордеры на Зеленского, Байдена, руководителей Англии, прежде всего [Бориса] Джонсона, руководителей и представителей НАТО, то это было бы весьма показательно и правильно. Так у них бы появился серьезный вес. Однако они делают это избирательно, — уточнил Цеков.
Сенатор добавил, что будет интересно понаблюдать, как поступят США и другие государства в случае визита Нетаньяху. Решение МУС может затруднить израильскому премьеру дорогу во многие страны мира, уверен Цеков.
Ранее МУС запросил ордера на арест лидера палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара и премьера Израиля. Также инстанция добивается ареста министра обороны Израиля Йоава Галанта, командира военного крыла ХАМАС Мухаммеда ад-Дейфа и главы политбюро ХАМАС Исмаила Хания.