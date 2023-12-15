В Совфеде выделили главную тему «Итогов года» с Владимиром Путиным Сенатор Климов: главной темой «Итогов года» с Путиным стал суверенитет России

Фото: kremlin.ru/Сергей Бобылёв, ТАСС

Владимир Путин

Главной темой пресс-конференции президента России Владимира Путина «Итоги года» стало укрепление государственного суверенитета РФ, рассказал NEWS.ru заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Сенатор отметил, что РФ должна самостоятельно «планировать свое будущее и совершенствовать настоящее».

Владимир Владимирович сам сказал, какая тема, на его взгляд, самая главная — укрепление государственного суверенитета, без которого существование такого государства как Россия невозможно. Это первая его буквально фраза, полностью с ним согласен. Когда мы сами планируем свое будущее и совершенствуем свое настоящее — это и есть суверенитет, а не когда кто-то это делает за нас, — добавил Климов, отметив, что в ином случае Россия рискует вернуться в «смутные годы», например в 1990-е.

Во время мероприятия глава государства также обратил внимание, что запас прочности российской экономики достаточен для того, чтобы продолжать ее развивать. По его словам, это стало возможным благодаря нескольким составляющим, в том числе высокой консолидации общества. Кроме того, на это повлияла общая устойчивость финансово-экономической системы государства.

Также, продолжил Путин, впервые в истории России наблюдается рекордно низкая безработица. По данным главы государства, ее уровень снизился до 2,9%. Также Владимир Путин отметил, что минимальный размер оплаты труда с 2024 года повысят на 18%. В то же время реальная зарплата в стране по итогам года вырастет примерно на 8%, подчеркнул президент, а реальные доходы населения увеличатся примерно на 5%.