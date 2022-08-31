В Совфеде указали на пробелы в инициативе о запрете смартфонов в школах Сенатор Гумерова: родителям нужно оставить возможность связи со школьником по телефону

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Запрет на использование смартфонов в школе благотворно повлияет на учебный процесс, однако механику исполнения инициативы необходимо доработать, заявила председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. В беседе с «Радио 1» она подчеркнула, что прежде всего нужно провести разъяснительную работу с родителями, а также оставить им возможность связаться с ребенком по телефону.

Мы, безусловно, поддерживаем эту идею, но, в то же время, одними запретами не обойтись. Нужно вести большую разъяснительную работу и с родителями, и с ребятами, чтобы было понимание принятого решения, чтобы это не вызвало резкого отторжения, — отметила сенатор.

Гумерова подчеркнула, что в каждом классе все равно должен находиться дежурный телефон, чтобы в случае необходимости родитель смог позвонить и сообщить или узнать какую-либо важную информацию. При этом связь должна осуществляться строго через учителя, добавила спикер.

Разработчик сайта Кремля, эксперт в области IT Артем Геллер ранее заявил, что инициатива помощника президента России Владимира Мединского по запрету использования мобильных телефонов в школах правильная, но как реализовать ее — непонятно. По его мнению, забирать телефоны у старшеклассников категорически нельзя.