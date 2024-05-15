В Совфеде указали, где искать заказчиков покушения на Фицо Сенатор Климов: за покушением на Фицо может стоять западная элита

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Надо искать того, кто ненавидел премьер-министра Словакии Роберта Фицо, кому его деятельность «была как кость в горле», например, западную элиту, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, комментируя покушение на политика, передает «Lenta.ru». При этом сенатор выразил надежду на качественное расследование обстоятельств произошедшего и пожелал словацкому лидеру скорейшего выздоровления.

Первое, что приходит на ум, это крылатая древнеримская фраза «ищи, кому выгодно». В данном случае у меня лично нет сомнений, что деятельность словацкого премьера была как кость в горле у большого числа членов НАТО, начиная с соседней Чехии, где его ненавидели многие представители правящей элиты, и заканчивая вашингтонскими правителями. (...) Что там было на самом деле, я надеюсь, мы узнаем в результате следствия, которое пройдет должным образом, — сказал Климов.

Он добавил, что именно таким способом могли начать расправы над теми политиками ЕС, кто пытается трезво смотреть на вещи и искать способы установления реально мира в Европе. Тогда это можно назвать предупреждением инакомыслящим, резюмировал он.

Ранее политолог Сергей Марков предположил, что в премьер-министра Словакии мог стрелять представитель украинской военизированной группировки неонацистского типа. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что вряд ли такими методами стали бы действовать представители США или НАТО.