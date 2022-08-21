В Совфеде связали убийство Дугиной с профессиональной деятельностью отца Сенатор Джабаров: убийство Дугиной связано с профессиональной деятельностью ее отца

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Владимир Джабаров

Убийство журналистки Дарьи Дугиной связано с профессиональной деятельностью ее отца, философа Александра, такое мнение выразил сенатор Владимир Джабаров в беседе РИА Новости. К этому выводу он пришел, основываясь на том, что у политолога не было своего бизнеса и иных причин быть не может.

Скорее всего, это связано с профессиональной деятельностью Дугина, бизнеса у него никакого нет, — сказал Джабаров, добавив, что это может быть связано и с «украинскими событиями».

Накануне на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу загорелся автомобиль Toyota Land Cruiser, за рулем которого, по данным следственных органов, находилась Дугина — она возвращалась после участия в фестивале, где читал лекцию ее отец. Дочь философа погибла. По предварительным данным, сработало установленное в автомобиле взрывное устройство. По факту случившегося СК возбудил уголовное дело.

Сотрудник правоохранительных органов ранее сообщил, что целью покушения на Дарью Дугину была именно она, а не ее отец. Он уточнил, что взорванный внедорожник Toyota модели Land Cruiser принадлежал именно журналистке.

Политолог Сергей Марков напротив считает, что целью покушения был философ. По его словам, в автомобиль собирался сесть Дугин, однако за несколько минут до отъезда философ принял другое решение.