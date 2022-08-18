В Совфеде сообщили о смерти сына зампреда правительства ЕАО в ходе СВО Сенатор Джабаров сообщил о гибели сына зампреда правительства ЕАО в ходе СВО на Украине

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров сообщил о гибели сына зампреда правительства Еврейской автономной области Марии Костюк Андрея Костюка в ходе спецоперации на Украине. В своем Telegram-канале он принес соболезнования и подчеркнул, что молодой офицер до конца исполнил свой воинский долг. Министерство обороны данную информацию не подтверждает.

Приношу свои самые глубокие соболезнования Марии Костюк, заместителю председателя правительства ЕАО, в связи с гибелью сына Андрея. Молодой офицер, командир роты 74-й отдельной гвардейской мотострелковой Звенигородско-Берлинской орденоносной бригады, пал смертью храбрых, до конца исполнив свой воинский долг в рамках специальной военной операции, — написал Джабаров.

Сама Мария Костюк подтвердила информацию о гибели сына в своем Telegram-канале и рассказала, что прощание с Андреем пройдет в Биробиджане 19 августа в Благовещенском Кафедральном соборе.

Ранее власти Хакасии сообщили о гибели шестерых военнослужащих в ходе спецоперации (СВО) на Украине. Глава республики Валентин Коновалов выразил соболезнования родным и близким погибших, а также заверил, что семьям военных будет оказана вся необходимая помощь. Военнослужащие погибли 27 июня, попав под обстрел ВСУ во время сооружения понтонной переправы через реку для передвижения российских войск.