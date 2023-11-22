В Совфеде снова отложили вопрос о компенсации вкладов СССР Сенаторы перенесли на год вопрос о полной компенсации вкладов в Сбербанке СССР

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Закон об очередном переносе решения вопроса об урегулировании обязательств по гражданским вкладам, размещенным до 20 июня 1991 года в Сбербанке СССР был одобрен в Совфеде, передает ТАСС. Документ продлевает с 1 января 2026 года до 1 января 2027 года начало действия закона, который предусматривает полную компенсацию вкладов в Сбербанке СССР.

Этот закон играет ключевую роль в определении размера денежных средств граждан, которые были помещены на вклады в Сберегательный банк РФ до 20 июня 1991 года. Закон определяет порядок пересчета советских рублей в долговые рубли. Курс долговых рублей определяется исходя из стоимости необходимого социального набора.

Финансовая оценка осуществлена исходя из общего объема гарантированных сбережений в сумме 345,54 млрд рублей, размера единицы номинала целевого долгового обязательства РФ по состоянию на 30 декабря 2002 года — 31,51 долгового рубля (последняя дата его определения Росстатом) и индекса потребительских цен (инфляции) за период 2003–2026 годов, — говорится в финансово-экономическом обосновании к закону.

Закон о выплате компенсаций за обесценившиеся советские вклады до сих пор не принят. С 2003 года ежегодно Госдума РФ голосует за то, чтобы отодвинуть начало его действия еще на год.

Это объясняют тем, что у правительства России сейчас нет финансовых возможностей для выплат по обязательствам. По данным кабмина, в случае перевода всех гарантированных сбережений граждан в долговые обязательства на их погашение потребовалось бы: в 2024 году — 61,8 триллиона рублей, в 2025 году — 64,2 трлн, в 2026 году — 66,8 трлн. Доходы федерального бюджета РФ в 2021 году составили 25,286 трлн рублей при расходах в 24,762 трлн.