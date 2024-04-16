В Совфеде считают, что Иран защищает свои интересы в регионе Сенатор Бондарев: Иран защищает свои интересы в регионе

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Иран защищает свои интересы в регионе, заявил корреспонденту NEWS.ru сенатор Виктор Бондарев. Он добавил, что Тегеран имеет на это право. Кроме того, республика может обратиться за помощью к России, которое может быть рассмотрено в контексте дружеских отношений двух стран.

Иран, как и любая другая страна в мире, является суверенным и неприкасаемым извне государства, имеющее право представлять, отстаивать и защищать свои интересы на международной арене. С Ираном у нас выстроены давние дружеские и партнерские взаимодействия, и речь не только о БРИКС. Эти отношения, несомненно, помогают нашим странам развиваться и дальше, выстраивая свои внешние политики. Необходимость помощи и содействию друг другу зависит от развития дальнейших событий вокруг, не только Ирана, но и России, а потребность в такой помощи зависит от обращения одной страны к другой. Убежден, что такое обращение будет рассмотрено любой стороной в контексте наших дружеских и партнерских отношений, — заявил сенатор.

Бондарев добавил, что армия Ирана занимает вторую позицию в регионе и с этим нужно считаться. Кроме того, Иран почти полвека стойко держит санкционный напор и даже блокаду. При всем этом, Иран ведет политику защиты своих интересов в регионе, но никак не политику агрессии, резюмировал сенатор.

Иран в ночь с 13 на 14 апреля атаковал Израиль ракетами и дронами. Как сообщалось, при первом пуске было направлено 70 ракет, при втором — 80. ЦАХАЛ удалось перехватить 99% из них. Израильские военные настаивают на решительном ответе Тегерану.